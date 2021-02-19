Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyetteki görevlerine dönmeyecek

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle’ın kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerine dönmeyecekleri ve bu nedenle görevlerinin başka aile üyelerine verileceği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Buckingham Sarayı’nın açıklamasında, kraliçenin, Prens Harry ve Meghan Markle’ın görevlerine dönmeyeceklerini teyit ettiği belirtildi.

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Bunun üzerine kraliçenin, üst düzey görevlerin bırakılması durumunda kamu hizmetinin mecbur kıldığı sorumlulukların gereğinin yerine getirilemeyeceğini kaydettiği vurgulanan açıklamada, dük ve düşesin sahip olduğu onursal askeri görevler ile kraliyet ailesi üyeleri olarak yardım kuruluşlarındaki himaye görevlerinin yeniden dağıtılmadan önce kraliçeye iade edileceği duyuruldu.

Prens Harry ile Meghan Markle, geçen sene kraliyetten ayılma kararı almış ancak kraliçeyle yapılan görüşmenin ardından bir yıllık yeniden değerlendirme süreci üzerinde anlaşılmıştı.

Bununla beraber süre dolmadan önce Prens Harry, geçen ay, görevlerine geri dönmeyeceklerini ve finansal açıdan bağımsız olacaklarını bildirmişti.