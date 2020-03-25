Prens Charles da ‘corona’ya yakalandı: Kraliçenin şatosunda karantinada

İngiliz kraliyetinin veliaht prensi Charles’a yapılan ‘corona’ testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fotoğraflar: Reuters

BBC’deki habere göre 93 yaşıdaki Kraliçe 2’nci Elizabeth’ten sonra tahta geçecek isim olan, 71 yaşındaki en büyük oğlunun hastalığa yakalandığı Prens Charles’ın konutu Clarence House tarafından doğrulandı.

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Clarence House sözcüsü, prensteki belirtilerin hafif olduğunu, şimdilik sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Galler Prensi unvanın sahibi Prens Charles’ın eşi Cornwall Düşesi Camilla’ya da test yapıldığı, sonucun negatif çıktığını belirten sözcü, çiftin kraliçeye ait, İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda kendilerini izole ettiklerini anlattı.

Balmoral Şatosu

Clarence House’un yazılı açıklamasında ise, son birkaç gündür ‘evden’ çalışan Prens Charles’ın -son haftalarda çok sayıda etkinliğe katıldığı göz önüne alındığında- virüsü kimden ve nasıl aldığını belirlemenin mümkün olmadığı vurgulandı.