Premier Lig’de üç kulüpten altı kişinin ‘corona’ testi pozitif

İngiltere Premier Lig’de üç kulüpten altı kişinin test sonucu pozitif çıktı, bu kişilerin yedi gün karantinada kalacağı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da Covid-19 salgını nedeniyle liglere 13 Mart’ta ara verilmişti.

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Premier Lig’in açıklamasına göre, 17-18 Mayıs tarihlerinde 748 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmeyeceği belirtildi.

Premier Lig’de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelsea’li futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton&Hove Albion’da forma giyen üç oyuncunun ‘corona’ testi de pozitif çıkmıştı.