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Yaramazlara biraz batar!

Premier Lig’de üç kulüpten altı kişinin ‘corona’ testi pozitif

İngiltere Premier Lig’de üç kulüpten altı kişinin test sonucu pozitif çıktı, bu kişilerin yedi gün karantinada kalacağı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Britanya’da Covid-19 salgını nedeniyle liglere 13 Mart’ta ara verilmişti.

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Premier Lig’in açıklamasına göre, 17-18 Mayıs tarihlerinde 748 kişiye Covid-19 testi yapıldı.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmeyeceği belirtildi.

Premier Lig’de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelsea’li futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton&Hove Albion’da forma giyen üç oyuncunun ‘corona’ testi de pozitif çıkmıştı.

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