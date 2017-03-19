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Premier Lig’de 600’üncü galibiyet: Manchester United’ın 154 gün süren ‘altıncı sıra’ esareti son buldu

Premier Lig’de Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ilk dört mücadelesi veren takımlardan Manchester United, Middlesbrough deplasmanında sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

154 gün sonra

Fotoğraf: twitter.com/ManUtd

Bu sonuçla puanını 52’ye çıkaran ve Arsenal’i geride bırakan ‘Kırmızı Şeytanlar’, tam 154 gün sonra altıncı sıradan kurtulup beşinci sıraya yükseldi.

Premier Lig’de 600’üncü galibiyet

Ligde 18 haftadır kaybetmeyen Manchester United, Middlesbrough maçıyla birlikte Premier Lig’de 600 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

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