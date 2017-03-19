Premier Lig’de 600’üncü galibiyet: Manchester United’ın 154 gün süren ‘altıncı sıra’ esareti son buldu

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, bir yıl önce imzalanan mülteci geri kabul anlaşmasını Türkiye’nin iptal edeceğine inanmadığını belirterek, iktidarın her defasında masaya sunduğu koza, “Ben bu tehditleri aştım” yanıtını verdi.