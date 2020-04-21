Prematüre doğdu, Covid-19’a yakalandı ve hayata tutundu

İskoç Tracy Maguire, sekiz hafta erken doğum yaptı. Prematüre doğan kızı Peyton’ın bir süre hastanede kalacağı söylendi. Peyton üç haftalık olduğunda Covid-19’a yakalandı. 1.5 kilogram doğan Peyton, erken doğmanın getirdiği sorunları da Covid-19’u da yendi ve taburcu oldu.

Fotoğraf: Tracy Maguire

26 Mart’ta, Lanarkshire bölgesindeki Wishaw General Hospital’da acil olarak sezaryene alınan Maguire yaşananları şöyle anlattı: “Erken doğduğu için özel bakım gerekiyordu. Zaten bu duruma üzülüyordum. Ben de hastanede yatıyordum. Sonra birden bire öksürmeye başladı ve testi pozitif çıktı. Dünya başıma yıkıldı sanki. Doktoru beni, ‘Panik olmayın’ diye sakinleştirmeye çalışıyordu ama ben hüngür hüngür ağlıyordum.”

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Tanı konulduktan sonra akciğerlerinin güçlenmesi için steroid verildiğini ve çok iyi bakıldığını anlatan Maguire şöyle devam etti: “Doktorlar benim iyileştiğimi, hastaneden çıkıp evde kendimi 14 gün süreyle karantinaya almamı istedi. Ancak kızımdan ayrılmak istemedim. Doktorlara yalvardım ve hastanede kaldım. Tabii babası eve gitti.”

Tracy ve Peyton Maguire dün taburcu oldu. Evde kendini izole eden baba Adrian Maguire ise kızını ilk kez kucağına almanın mutluluğunu yaşadı.

Maguire ailesi, başta kendi tedavi gördükleri hastanedekiler olmak üzere tüm Ulusal Sağlık Sistemi çalışanlarına teşekkür etti.