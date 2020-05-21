Prematüre doğan iki günlük bebek Covid-19’a yenik düştü

Güney Afrika’da, iki günlük bir bebek Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, bebeğin ülkede ‘corona’dan ölen en genç isim olduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Annesi Covid-19’a yakalanan bebeğin, erken doğduğu, akciğerlerinde sorun olduğu ve doğar doğmaz solunum cihazına bağlandığını belirten Mkhize şöyle devam etti: “Annenin testi pozitif çıktıktan sonra bebeğe yapılan test de pozitif çıktı maalesef. Prematüre doğumun getirdiği sorunlar da eklenince virüsle mücadeleyi kaybetti. Çok üzgünüz.”

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Güney Afrika, Afrika kıtasında, vaka sayısının en yüksek olduğu ülke. 18 bin 3 vaka bulunan ülkede 339 kişi hayatını kaybetti.