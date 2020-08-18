Prematüre doğan bebeğin ‘ağzından’ evlenme teklifi: Babamla evlenir misin?

Britanya’nın Nottinghamshire bölgesinde yaşayan John Sellor, prematüre doğan bebeğin kuvözüne, ‘onun ağzından’ not iliştirip anneye evlenme teklifi etti.

Fotoğraf: Sherwood Forest Hastaneleri

Sekiz yıldır birlikte olan, bir de kızları bulunan Sellor ve Sian Stafford’un ay başında bir oğlu dünyaya geldi. 10 hafta erken doğan ve ‘Cobie’ adı verilen bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı.

Reklam

Sellor, Cobie iki günlükken uzun zamandır düşündüğü şeyi yapmak, 26 yaşındaki Stanford’a evlenme teklifi etmek istedi. Romantik biri olmasa da çocuklarının annesine unutamayacağı bir teklif yapmak istediğini anlatan Sellor, bunun için 1.6 kilogram ağırlığındaki Cobie’nin kuvözünü kullandı.

Sellor, Cobie’nin yattığı bölümün kapısında bekleyen Stanford’a teklif etmek için hemşirelerden destek aldı. Stanford’ı kahve içmek için kısa bir süre dışarı çıkarmasını isteyen hemşireler o sırada yüzüğü ve, “Babamla evlenir misin” yazılı notu kuvöze iliştirdi.

Notu görünce şaşkınlık ve sevinç yaşayan Stanford şunları söyledi: “Oğlum düzgün nefes alıyor mu diye çok kaygılanıyorum. Tamamen ona odaklanmıştım. İlk bakışta notu ve yüzüğü fark etmedim; sonra John, ‘Sanırım Cobie sana bir şey söylemek istiyor’ dedi o zaman gördüm. O anı asla unutmayacağım.Hayatımın en mutlu anıydı.”

Reklam

Stanford’ın yanıtı “Evet” oldu. Bu yanıt, sadece Sellor’ın değil teklifte payı olan hastane personelinin de yüzünü güldürdü.

Çift, düğünü bebek eve çıktıktan sonra ve salgının gidişatına göre yapacak.