Prag’da doğan yavru orangutanın ismi, halktan gelen 4 bin öneri arasından seçildi: Pustakawan

Çekya’nın başkenti Prag’daki hayvanat bahçesinde, 17 Kasım’da dünyaya gelen yavru orangutanı ismi belli oldu: Pustakawan veya kısaca Kawi.

Fotoğraf: Reuters

Hayvanat bahçesi yönetimi, yavrunun adının halkın önerdiği 4 bin isim arasından seçildiğini, önerilerin tek tek incelendiğini, bu nedenle biraz zaman aldığını açıkladı.

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Sumatra orangutanı Kawi’nin, annesi Mawar’ın dördüncü, babası Pagy’nin ilk yavrusu olduğu belirtilen açıklamada, adının Endonezyacada ‘kütüphaneci’ anlamına geldiği bilgisi paylaşıldı. Britanyalı yazar Terry Pratchett’in ‘Diskdünya’ roman serisindeki orangutanın isminden esinlenildiği belirtildi.

Avlanma ve yaşam alanlarının daraltılması nedeniyle sayıları azalarak 14 bine inen Sumatra orangutanlarının nesillerinin tehlike altında olduğu anımsatılan açıklamada, yavrunun doğmasının hayvanat bahçesindeki herkesi çok sevindirdiği ifade edildi.