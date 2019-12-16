‘Prag kasabı’ lakaplı SS subayı Heydrich’in mezarı açıldı

Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in üçüncü adamı olarak da bilinen, ‘Prag kasabı’ lakaplı Reinhard Heydrich’in başkent Berlin’deki mezarı açıldı.

Fotoğraf: National Interest

Berlin polisi, 1942’de suikast sonucunda ölen ve ona ait olduğu bilinmeyen mezarı kimin açtığını bulmak için soruşturma başlattı. Geçen perşembe günü, mezarlık çalışanlarının mezarın açıldığını fark edip kendilerini haberdar ettiğini duyuran polisin açıklamasında, “Mezardan kemik alınmamış. Ancak, kim açtıysa ismi olmamasına rağmen mezarın Heydrich’e ait olduğunu biliyor” dendi.

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Nazi Almanyası’nın, ‘Avrupalı Yahudileri toplu olarak öldürme planı’nın mimarlarından Heydrich ve diğer SS subaylarının mezarlarında Nazi sempatizanlarının mezarlarını ‘tapınağa’ çevirmemeleri için isim yok.

Hitler’in, ‘demir kalpli adam’ diye nitelediği Heydrich, filmlere konu olmuştu.