Pozantı üç gündür yanıyor

Adana’nın Pozantı ilçesinde önceki gün çıkan yangın kontrol altına alınamadı.
AA’nın haberine göre Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çabaları devam ediyor.
Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen yangına havadan müdahaleye, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.
Atlı helikopter, bir uçak, 53 arazöz, 18 su tankı, iş makineleri ile 400 personel alevleri kontrol atlına almaya çalışıyor.
Pozantı Belediyesi yangının çıktığı gün anons yaparak tanker sahiplerinden de destek istemişti.