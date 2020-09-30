Poz vermek için çıktığı ağaçtan okyanusa düşüp hayatını kaybetti

ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan bir adam, arkadaşıyla çıktığı doğa yürüyüşü sırasında fotoğraf çektirmek için tırmandığı, uçurumdaki ağaçtan okyanusa düşerek hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Oregon Polisi

43 yaşındaki Steven Gastelum, pazar günü Oswald West Eyalet Parkı’nda yürüyüş yaparken poz vermek için uçurumdaki ağaca tırmandı. O sırada ağacın dalı koptu ve Gastelum 30 metre yüksekten suya düştü.

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Yardım için bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, jet ski’yle aradıkları Gastelum’u bulup karaya çıkardı. Hastaneye kaldırılan Gastelum kurtarılamadı.

Polis, Gastelum’un tırmandığı ağacın ‘uçurumun kenarına yaklaşılmaması konusundaki’ uyarı levhasının yakınında olduğunu açıkladı.