Power Rangers ‘ezberi bozdu’: İlk eşcinsel süper kahraman beyazperdede

Kısa bir süre sonra vizyona girecek ‘Power Rangers’ filmi, ana karakteri LGBTİ olan ilk büyük bütçeli süper kahraman filmi oldu.

90’lı yıllarda Türkiye’de de oldukça popüler olan Power Rangers, bir grup genç ‘Ranger’ın şeytani cadı Rita Repulsa’ya karşı mücadelesini anlatıyor. Serinin 1995 ve 1997 yılı olmak üzere iki tane daha sinema filmi bulunuyor.

Hollywood Reporter’daki habere göre, televizyondaki orijinal Power Rangers serisinde heteroseksüel olan sarı Ranger, bu filme lezbiyen olarak uyarlandı.

Filmdeki bir sahnede kahramanlar, Becky G. tarafından canlandırılan sarı ranger Trini’nin cinsel yönelimiyle yüzleştiğini öğreniyorlar. Bir karakter, Trini’nin ‘erkek arkadaş sorunları’ yaşadığını düşünürken, kısa bir süre sonra Trini’nin ‘kız arkadaş sorunları’ yaşadığı ortaya çıkıyor.

‘Çocuklar nereye ait olduklarını bulmakta özgür’

Yönetmen Dean Israelite, bahsedilen diyalogların küçük bir sahnede yer almasına rağmen sahnenin tüm film için çok önemli olduğunu söyledi.

“Trini kim olduğunu fazlasıyla sorguluyor” diyen Israelite, “Tamamen çözmüş değil. Bu sahneyle alakalı en harika şey, film ‘Bu normal’ diyor. Tüm çocuklar kim olduklarını ve nereye ait olduklarını bulmakta özgürler” diye konuştu.

Çizgi romanlarda eşcinsel kahramanlar vardı

Televizyonda yayınlanan dizi versiyonunda ‘mavi ranger’ı canlandıran ve cinsel yönelimi sebebiyle tacize uğradıktan sonra diziden ayrılan oyuncu David Yost ise alınan bu kararı övdü.

“Büyük bir sorumluluk aldılar” diyen Yost, “LGBTQI çevresindeki birçok insan bu temsiliyeti gördükleri için heyecanlanacak” ifadelerini kullandı.

DC’den ‘Wonder Woman’, ‘Catwoman’, ‘Batwoman’ ve ‘Harley Quinn’ ile Marvel’dan ‘Ice Man’ gibi önemli karakterler orijinal çizgi roman versiyonlarında LGBTİ olarak resmedilmişlerdi.

Ancak bu karakterler sinemaya heteroseksüel olarak uyarlandı. X-Men’den ‘Northstar’, 1992 yılında yayınlanan seride ilk açık eşcinsel karakterdi.

‘Power Rangers’ Türkiye’de 24 Mart tarihinde vizyona girecek.