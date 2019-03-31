Pötürge’de iki Saadetli sandık görevlisi öldürüldü: ‘Açık oy’a itiraz etmişler

Malatya’nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında da iki Saadet Partili sandık görevlisi tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Saadet Partisi, partililerin seçmenlerin açık oy kullanmaya zorlanmasına itiraz etmesi nedeniyle öldürüldüğünü açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bölünmez Mahallesi İlkokulu’na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemleri sürerken iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma kısa sürede silahların çekildiği kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş öldü. Tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. Kavganın neden çıktığı konusunda açıklama yapılamadı.

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Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş önlem aldı.

Olayla ilgili olarak AKP Pötürge belediye başkan adayı Mikail Sülük’ün iki akrabası gözaltına alındı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olayla ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Malatya Pütürge’de AK Parti adayının yeğeninin saldırısı sonucu biri sandık görevlisi diğeri müşahit iki partilimiz vefat etmiştir. Yaşanan olay basit bir husumet değil, sandık başında açık oy kullandırılmak istenmiş ve bu duruma itiraz eden müşahitlerimiz katledilmiştir.”