Potada finalin adı Beşiktaş-Fenerbahçe 

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Anadolu Efes’i 91-65 mağlup eden Beşiktaş Sombo Japan seriyi 3-1’e getirerek finale yükseldi.
Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar ilk periyodu 26-16, devreyi de 19 sayı farkla 52-33 önde tamamladı.
İkinci yarıda Anadolu Efes’in maça tutunmasına izin vermeyen ve farkı daha da açan Beşiktaş, mücadeleden 91-65 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seride durumu 3-1’e getiren siyah-beyazlılar finalde Euroleague şampiyonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.