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Potada finalin adı Beşiktaş-Fenerbahçe 


Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Anadolu Efes’i 91-65 mağlup eden Beşiktaş Sombo Japan seriyi 3-1’e getirerek finale yükseldi.

Fotoğraf: bjk.com.tr

Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan mücadelede baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar ilk periyodu 26-16, devreyi de 19 sayı farkla 52-33 önde tamamladı.

İkinci yarıda Anadolu Efes’in maça tutunmasına izin vermeyen ve farkı daha da açan Beşiktaş, mücadeleden 91-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 3-1’e getiren siyah-beyazlılar finalde Euroleague şampiyonu Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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