Potada Beşiktaş-Fenerbahçe finaline doğru: İki yarı final serisi de 2-0’a geldi

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes’i 74-72 mağlup eden Beşiktaş Sombo Japan seriyi 2-0’a getirdi.

Akatlar Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği Anadolu Efes’in 18-17 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar devre sonunda soyunma odasına altı sayı farkla 37-31 önde girdi.

İkinci yarıda da çekişmenin sürdüğü maçta final periyotuna Beşiktaş’ın 54-51 üstünlüğüyle gidildi. Son çeyrekte fark bir ara 10 sayıya kadar çıksa da maçı bırakmayan Anadolu Efes farkı eritti.

Son 27 saniyeye 72-72 eşitlikle girilen mücadelede DJ Strawberry’nin bitime beş saniye kala bulduğu basketle maçtan 74-72 galip ayrılan Beşiktaş, final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 3 Haziran Cumartesi günü 20.00’de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanacak.

Fenerbahçe de ikide iki yaptı

Yarı finalin diğer ayağında normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş karşısında seride 2-0 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, Ülker Sports Arena’da dün oynanan ikinci maçta Daçka’yı 14 sayı farkla 95-81 mağlup etti.

Serinin üçüncü maçı yarın 20:00’de Volkswagen Arena’da oynanacak.