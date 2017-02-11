Posterinde vardı: Özbekistan’da Freeman’ın oynamadığı film yasaklandı

Özbekistan’da posterinde ünlü oyuncu Morgan Freeman’ın yer aldığı film, Freeman’ın filmde yer almaması sebebiyle yasaklandı.
Independent’ta yer alan habere göre bu hafta Özbekistan’da vizyona girmesi beklenen ‘Daydi’ isimli filmin dağıtımı telif kurulu tarafından durduruldu.
Film salonlardan çekilirken, kurul, yapım şirketini ‘Hollywood A’ klasmanında bir aktörü kullanmadığı için tüketici haklarını ihlal etmekle suçladı.
Filmin yayınlayıp yayınlanmayacağı yargı kararıyla belli olacak. Karar belli olana kadar filmin gösterimine izin verilmeyecek.
Filmin fragmanında yer alan görüntülerde Freeman yer alıyor ancak görüntüler ‘Daydi’ye değil, 2015 yapımı ‘Last Knights’a ait.