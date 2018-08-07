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Yaramazlara biraz batar!

Posta’dan gönderilen Aldoğan: Tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir?

 

Posta gazetesi tarafından yazılarına son verilen gazeteci Yazgülü Aldoğan sordu: “Tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir?”

Doğan Holding, aralarında Hürriyet, Posta, Fanatik, CNN Türk, Kanal D, Yay-Sat ve DHA’nın da olduğu medya grubunu toplamda 916 milyon dolara iktidara yakın Demirören Holding’e satmıştı.

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Yazılarına son verilen Aldoğan’a tazminat verilmediği öğrenilmişti.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Aldoğan, son yazısını 12 Temmuz’da yayınlandığını hatırlattı.

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Yazılarına o tarihten bu yana ambargo konulduğunu ve dün gazetenin genel yayın yönetmeni Emre İskeçeli’nin telefonuyla işine son verildiğini öğrendiğini aktaran Aldoğan şöyle devam etti: “Demirören ailesi benim fikirlerimi beğenmeyebilir, benimle çalışmak istemeyebilir, saygı duyarım, ben fikir işçisiyim, ben de onlarla çalışmakta zorlanabilirim. Ama 20 yıldır çalıştığım iş yerinden bütün haklarım çiğnenerek tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir? Hukuksuz ve adil olmayan, aileye tanıdığım babalarına yakışmayan bir tutum. Yazgülü Aldoğan tek başına bir kadındır, arkası, cemaati, klübü, şusu busu yoktur, hak hukuk da malum, sürünsün biraz zihniyetine ne çabuk geldik? Bundan sonrası hukuk mücadelesidir, siz okurlarıma o pek kızdıkları sosyal medyadan veda ediyorum. Son yazımın görüntüsüyle, Posta’da bir zamanlar Yazgülü de vardı ve o gazeteyi gazete yapanlardandı!”

Veda bile edemeden sizlerden ayrıldım; önce yazılarıma üç hafta ambargo konuldu, dün de yeni yayın yönetmeni @Emreİskeçeli’nin bir telefonuyla işime son verildiğini öğrendim! @Demirören ailesi benim fikirlerimi beğenmeyebilir, benimle çalışmak istemeyebilir, saygı duyarım, ben fikir işçisiyim, ben de onlarla çalışmakta zorlanabilirim. Ama 20 yıldır çalıştığım iş yerinden bütün haklarım çiğnenerek tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir? Hukuksuz ve adil olmayan, aileye tanıdığım babalarına yakışmayan bir tutum. Yazgülü Aldoğan tek başına bir kadındır, arkası, cemaati, klübü, şusu busu yoktur, hak hukuk da malum, sürünsün biraz zihniyetine ne çabuk geldik? Bundan sonrası hukuk mücadelesidir, siz okurlarıma o pek kızdıkları sosyal medyadan veda ediyorum. Son yazımın görüntüsüyle, Posta’da bir zamanlar Yazgülü de vardı ve o gazeteyi gazete yapanlardandı!

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Posta, Yazgülü Aldoğan’ın yazılarına son verdi

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