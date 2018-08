Posta’dan gönderilen Aldoğan: Tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir?

Veda bile edemeden sizlerden ayrıldım; önce yazılarıma üç hafta ambargo konuldu, dün de yeni yayın yönetmeni @Emreİskeçeli’nin bir telefonuyla işime son verildiğini öğrendim! @Demirören ailesi benim fikirlerimi beğenmeyebilir, benimle çalışmak istemeyebilir, saygı duyarım, ben fikir işçisiyim, ben de onlarla çalışmakta zorlanabilirim. Ama 20 yıldır çalıştığım iş yerinden bütün haklarım çiğnenerek tazminatsız atılmamın nasıl bir gerekçesi olabilir? Hukuksuz ve adil olmayan, aileye tanıdığım babalarına yakışmayan bir tutum. Yazgülü Aldoğan tek başına bir kadındır, arkası, cemaati, klübü, şusu busu yoktur, hak hukuk da malum, sürünsün biraz zihniyetine ne çabuk geldik? Bundan sonrası hukuk mücadelesidir, siz okurlarıma o pek kızdıkları sosyal medyadan veda ediyorum. Son yazımın görüntüsüyle, Posta’da bir zamanlar Yazgülü de vardı ve o gazeteyi gazete yapanlardandı!

