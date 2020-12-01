‘Posta’ yazısı: Mehmet Yılmaz, Hakan Çelik’e maziyi hatırlattı

Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz, eski genel yayın müdürü olduğu Posta gazetesinin, dün 25’inci yılını kutladığını, ancak bunun 10 ay gecikmeli yapıldığını ve gazetenin hayat bulmasında önemli rolü olan birçok ismin anılmadığını belirtti.

T24 haber sitesindeki yazısında konuyu ele alan Yılmaz, “İktidar bizleri basından kazıyıp atmayı başaramadı ama belli ki basın tarihinden de silmek yolunda bir çaba içindeler. Buna izin veremezdim, onun için bu yazıyı yazmak zorundayım” dedi.

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Demirören Medya’ya ait Posta, dün (30 Kasım) 25’inci yılını kutlamak için bir ek yayınladı.

Posta’nın ilk sayısının 23 Ocak 1995 günü çıktığını hatırlatan Yılmaz, 25’inci yıl ekinde yayın yönetmeni Hakan Çelik imzasıyla çıkan yazıdaki şu ifadeye dikkat çekti: “POSTA’nın kuruluş sürecinde, Türk basınında birçok yayın kuruluşunda imzası olan Mehmet Y. Yılmaz da yer almıştı.”

Kendisinin ‘geçerken gazeteye uğramış, merhaba deyip, bir çaylarını içip ayrılmış’ gibi aktarıldığını belirten Yılmaz, “Gazetenin hayat bulmasında önemli rolleri olanlardan söz edilmeyip, bir de Hürriyet’te işten attığı gazetecilerin kıdem tazminatlarını bile ödemeyen Meltem Demirören’den sitayişle söz edilince ‘O kadar da değil’ demek ihtiyacını hissettim” diyerek gazetenin kendi genel yayın müdürlüğünde kuruluş sürecini anlattı.

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Yılmaz şöyle devam etti:

“Mehmet Ali Yalçındağ’dan hiç söz edilmiyor ki böyle bir gazete fikrinin hayata geçmesini Aydın Doğan’ı ikna ederek sağlayan odur.

Hanzade Doğan, 2002 yılından itibaren Doğan Gazetecilik yöneticisi oldu ve o tarihten sonra gazetenin başarısında rol oynadı.

Ben Radikal’i yayımlarken Yayın Yönetmenliğini Rıfat Ababay’a devrettim ancak Simge Grubu (Posta, Fanatik, Radikal, Finansal Forum) Genel Yayın Müdürü olarak gazetenin yönetiminden de sorumluydum.”

‘Kurucu kadroda yoktu’

Yılmaz, Hakan Çelik’in ‘eksik ve yanlış’ bilgilerinin kaynağınınsa ‘gazeteye çok sonradan, dışarıdan otomobil sayfası yapmak için katılmış olmasından’ kaynaklandığını tahmin ettiğini ifade etti.

Çelik için “Gazetenin kurucu ekibi içinde yoktu, hatırladığım kadarıyla o tarihte Artun Ünsal’ın yönettiği Hür FM ismini taşıyan radyoda çalışıyordu” diyen Yılmaz, kurucu kadroyla ilgili şu hatırlatmayı yaptı:

“Posta kurulurken gazetenin Genel Yayın Müdürü bendim. Hasan Çakkalkurt Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak künyede yer alıyordu. Rıfat Ababay, Hande Özcan, Yeşim Denizel Boratav, Betül Kabahasanoğlu, Saliha Pakel, Zerrin Yazıcı, Mehmet Coşkundeniz, Necil Ülgen ve rahmetli Reha Mağden gazetenin çekirdek yazı işleri kadrosunu oluşturuyordu ki gazete zaten tümüyle bu ekibin fedakârca ve haftalık tatil bile yapmadan çalışmalarıyla başarılı oldu.”