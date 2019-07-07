Posta gazetesi yazarı Işık’ın Gökçek’in jet-skisi yazısına sansür

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde Ankara belediyesine alındığı ortaya çıkan jet-ski ile ilgili yazısının sansürlendiğini söyledi.
Işık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada haberinin ‘kuş kadar’ görülmesini eleştirirken, bir de üstüne sansürlendiğini ifade etti.
Posta yazarı şunları söyledi: “M. Çelik’in Ankara BB envanterinden çıkan jet ski ÖZEL haberinin gazetemin birinci sayfasından ‘kuş kadar’ görülmesini eleştirmiştim. O yazım bana haber bile verilme ihtiyacı duyulmadan sansürlenmiş! Eleştiriye cesareti, eleştirilmeye tahammülü olmayan bir ‘gazetecilik’ modeli.”