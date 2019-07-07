Posta gazetesi yazarı Işık’ın Gökçek’in jet-skisi yazısına sansür

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde Ankara belediyesine alındığı ortaya çıkan jet-ski ile ilgili yazısının sansürlendiğini söyledi.

Işık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada haberinin ‘kuş kadar’ görülmesini eleştirirken, bir de üstüne sansürlendiğini ifade etti.

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Posta yazarı şunları söyledi: “M. Çelik’in Ankara BB envanterinden çıkan jet ski ÖZEL haberinin gazetemin birinci sayfasından ‘kuş kadar’ görülmesini eleştirmiştim. O yazım bana haber bile verilme ihtiyacı duyulmadan sansürlenmiş! Eleştiriye cesareti, eleştirilmeye tahammülü olmayan bir ‘gazetecilik’ modeli.”

M. Çelik’in Ankara BB envanterinden çıkan jet ski ÖZEL haberinin gazetemin birinci sayfasından “kuş kadar” görülmesini eleştirmiştim. O yazım bana haber bile verilme ihtiyacı duyulmadan sansürlenmiş! Eleştiriye cesareti, eleştirilmeye tahammülü olmayan bir “gazetecilik” modeli👏 — Candaş Tolga Işık (@ctisik) July 7, 2019



