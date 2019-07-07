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Yaramazlara biraz batar!

Posta gazetesi yazarı Işık’ın Gökçek’in jet-skisi yazısına sansür

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde Ankara belediyesine alındığı ortaya çıkan jet-ski ile ilgili yazısının sansürlendiğini söyledi.

Işık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada haberinin ‘kuş kadar’ görülmesini eleştirirken, bir de üstüne sansürlendiğini ifade etti.

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Posta yazarı şunları söyledi: “M. Çelik’in Ankara BB envanterinden çıkan jet ski ÖZEL haberinin gazetemin birinci sayfasından ‘kuş kadar’ görülmesini eleştirmiştim. O yazım bana haber bile verilme ihtiyacı duyulmadan sansürlenmiş! Eleştiriye cesareti, eleştirilmeye tahammülü olmayan bir ‘gazetecilik’ modeli.


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