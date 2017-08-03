Post-rock rüzgarı kaldığı yerden: Godspeed You! Black Emperor’dan yeni albüm

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Kanadalı post-rock grubu Godspeed You! Black Emperor, iki yılın ardından yeni albüm çıkaracak.

Grubun son albümü ‘Asunder, Sweet and Other Distress’ti.

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‘Luciferian Towers’ beşinci albüm 22 Eylül’de satışa çıkacak, plak ve CD formatında satışa sunulacak.

Albüm hakkında açıklama yapan Godspeed You! Black Emperor, “Süre olarak uzun olacak bu kayıt, ortak bir karmaşanın ortasında yaptığımız bir şey. Gözlerimizi yukarıya çevirdik ve korkunç bir sevinçle dolduğunu gördük – Yanlış notaların patlayıcı gücünü hedefledik ve bunları sessiz bir mırıltı gibi gökyüzüne yükselen seslerle destekledik. Bütün bu süreci yanan bir motorbotta kaydettik” ifadelerini kullandı.

Albümde ‘Undoing a Luciferian Towers,’ ‘Bosses Hang,’ ‘Fam/Famine,’ ve ‘Anthem for No State’ isimli dört şarkı bulunuyor.