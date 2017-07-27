‘Post-apokaliptik’ İstanbul

İstanbul’da şiddetli fırtınanın ardından oluşan hasar gün yüzüne çıktı. Ağaçların devrildiği, araçların ve evlerin zarar gördüğü, yollarınsa göle döndüğü fırtınanın ardından gökkuşağı çıktı. (DHA)
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul’da şiddetli fırtınanın ardından oluşan hasar gün yüzüne çıktı. Ağaçların devrildiği, araçların ve evlerin zarar gördüğü, yollarınsa göle döndüğü fırtınanın ardından gökkuşağı çıktı. (DHA)
HDP’nin 2015 yılında Diyarbakır’daki mitingine yönelik saldırıya ilişkin davada mahkeme, sanık Burhan Gök’ün tahliyesine itiraza ilişkin ‘itiraz konusunda karar verilmesine yer olmadığına’ hükmetti.
İnsan embriyosu geni ilk kez değiştirildi.
Hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi muhabiri Yavuz Atalay’ın, Beyaz Saray danışmanı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘övdüğü’ bir haber uydurduğu ortaya çıktı.
Başbakan Yıldırım’la görüşen Alman şirketlerinin yetkilileri, OHAL’in de gündeme geldiğini söyledi.
CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ esnasında Maçka Parkı’nda konuşma yapan bir kadın hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.