Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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‘Post-apokaliptik’ İstanbul

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İstanbul’da şiddetli fırtınanın ardından oluşan hasar gün yüzüne çıktı. Ağaçların devrildiği, araçların ve evlerin zarar gördüğü, yollarınsa göle döndüğü fırtınanın ardından gökkuşağı çıktı. (DHA)

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