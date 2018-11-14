Poşetler 2019’da 25 kuruş: Bakan yüzde 90 tasarruf bekliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir kişinin yılda ortalama 440 plastik poşet kullandığını belirterek poşetlerin gelecek yıldan itibaren 25 kuruş olacağını duyurdu.

AA’nın Editör Masası’nda soruları yanıtlayan Kurum, ücretli yaparak poşet kullanımını 2025’te 40’a düşürmeyi hedeflediklerini, böylece yüzde 90 tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Reklam

AKP, çevre ve atık yönetimiyle ilgili çalışmalarda teşvik ve paralı poşet uygulamasının hayata geçirilmesi dahil bazı değişiklikler için dün Meclis Başkanlığı’na iki ayrı kanun teklifi vermişti.

‘İmar artışı en fazla yüzde 25’

Kurum, kentsel dönüşüm yasasının çıktığı 2012’den bu yana 550 bin konutun dönüştüğünü belirterek planlarını anlattı: “Bugün için beş-beş buçuk milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. 2025’te yedi buçuk milyon yapıya ulaşıyor. Bizim bunları bir an önce dönüştürmemiz şart. Kentsel dönüşümde stratejimiz şu, kesinlikle imar artışı olmayacak, imar artışı olacaksa eğer yüzde 20-25’i geçmeyecek.”

Reklam

Bakan, şehirlerin gelecek 50 yılını planlamak istediklerini dile getirdi.

Kentsel dönüşümü yapacak firmanın teknik ve mali yeterliliğinin olması gerektiğini vurgulayan Kurum, “Belediye başkanlarımıza şunu söylüyoruz; yüksek katlı bina kesinlikle istemiyoruz. Bunun takipçisiyiz ve bu noktada yüksek bina yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

İmar barışında 15 milyon öngörüsü

Kayıtsız yapıları kayda almayı amaçlayan imar barışına bugüne kadar yaklaşık 8 milyon 600 bin kişinin başvurduğunu, bu sayısının 14-15 milyona ulaşmasını beklediklerini ifade eden Kurum, yaklaşık 6 milyon lira bedel yatırıldığını bildirdi.

Bakan, hedeflerinin 81 ilde en az bir millet bahçesi yapmak olduğunu aktararak “Sadece İstanbul’da yapılan millet bahçeleriyle kişi başı yeşil alan miktarını yüzde 10 artırıyoruz” diye konuştu.

Kurum, Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın büyük pistinin bir kısmının kullanılacağını, bölgeye bir de millet bahçesi yapacaklarını anlattı.