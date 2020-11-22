Poşete koyduğu kediyi ‘yiyeceğini’ söyleyen kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, elindeki poşette öldürülmüş kedi ile bıçak bulunan ve kediyi yiyeceğini söyleyen bir kişi gözaltına alındı; daha sonra da hastaneye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20:00 sıralarında Aydınlı Mahallesi Başkomutan Caddesi’nde bir kadının poşete koyduğu kediyi ‘yiyeceğini’ söylediği yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

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Polis, şüpheliyi, elindeki poşette derisi yüzülmüş ve öldürülmüş bir kedi ile bıçak görmesi üzerine gözaltına aldı. Hayvan Haklarını Koruma Kanunu uyarınca 1902 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelinin Hayvan Haklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan beş suç kaydı bulunduğu ve ‘Paranoid Şizofren’ tanısıyla altı ay psikolojik tedavi gördüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla tedavi için hastaneye sevk edildi.