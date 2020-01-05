Poşet satışından devlet 222 milyon lira pay almış

2019 yılında satılan yaklaşık 1.5 milyar adet poşetten Çevre ve Şehir Bakanlığı’nın 221 milyon 681 bin lira ‘geri kazanım katılım payı’ aldığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Plastik poşetler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında 1 Ocak 2019 itibariyle ücretli olmuştu. Ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan küçük poşetler kapsam dışında bırakılmıştı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in plastik poşetlerle ilgili soru önergesine yanıt verdi. Kurum, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren poşet kullanımının yüzde 78 oranında azaldığını ifade etti.

Elde edilen gelirler karşılığında Çevre Kanunu kapsamında yerel yönetimlere çevre projeleri için mali destek sağlandığını kaydeden Bakan Kurum, “Bu kapsamda Bakanlığımızca yerel yönetimlere 2019 yılındaki yardım tutarı ise 527 milyon liradır” dedi.

Bakan poşetin 2020 yılında da 25 kuruşa satışacağını duyurmuştu.