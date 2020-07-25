Portekiz’de üretilen ‘corona’ maskesinin virüsü etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı

Portekiz’de Covid-19’a karşı koruma sağlama amaçlı üretilen ve nisandan beri satışta olan bir maskede kullanılan kumaşın virüsü etkisiz hale getirici özelliği olduğu ortaya çıktı.

Portekiz’in başkenti Lizbon’dan bir kare (Fotoğraf: Reuters)

AA’nın haberine göre, başkent Lizbon’daki Joao Lobo Antunes Moleküler Tıp Enstitüsü’nün basın açıklamasında, ‘MOxATech’ olarak adlandırılan ve nisan ayından bu yana satışta olan maskenin yapılan bir dizi testten sonra Covid-19 virüsünü etkisizleştirme özelliği olduğunun ortaya çıktığı duyuruldu.

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Verilen bilgilerde, maskede kullanılan tekstil malzemesinin ve koruyucu ekipmanın, teması halinde virüsü etkisizleştirme özelliğine sahip olduğunun yapılan analizlerin ardından yeni belirlendiği ifade edildi.

Enstitüde görevli olan ve yapılan testleri koordine eden virolog Pedro Simas, şöyle konuştu: “Maskede kullanılan kumaş ile belirli oranda virüs içeren bir solüsyonu temasa geçirip, belirli zaman aralıklarında virüsün etkinliği analiz edildi. Maske, 50 kez yıkanmasından sonra bile SARS ve Covid-19’u etkisiz hale getirmeye devam etti. Virüsün maske ile temasından bir saat sonra etkisini yüzde 99 azalttığı gözlemlenmiştir.”

Su geçirmezlik ve tekrar kullanılma özellikleri olan, farklı katmanları birleştiren teknik bir kumaşla geliştirilen maskenin MO adlı Portekiz markası tarafından tüm dünyaya satılmaya başlandı.