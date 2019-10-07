Portekiz’de seçimin galibi Sosyalist Parti

Portekiz’de pazar günü yapılan genel seçimleri resmi sonuçlara göre, son dört yıldır azınlık hükümetiyle iktidarda olan António Costa’nın liderliğini yaptığı Sosyalist Parti (PS) kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi rakamlara göre PS, 230 sandalyeli mecliste 2015 yılındaki seçim sonuçlarına göre 20 koltuk daha fazla kazanarak 106 milletvekili çıkarırken, tek başına iktidar olmak için gerekli 116 sandalyeyi elde edemedi.

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Ülkeyi son dört yıldır, Komünist Parti ve Sol Blok’un dışarıdan desteklediği azınlık hükümeti ile yöneten PS, hükümet kurmak için yeni dönemde de dışarından destek aramak zorunda kalacak.

Son 44 yılın en düşük katılımlı seçimi

Portekizlilerin pazar günkü genel seçime ilgi göstermediği görüldü. Ülke demokrasi tarihinde, 1975 yılından bu yana en düşük katılımlı genel seçim oldu.

Son genel seçimlere nazaran iki puan düşen seçimlere katılım oranının yüzde 54 olduğu bildirildi.