Portekiz’de orman yangını: En az 57 kişi hayatını kaybetti

Portekiz’in başkenti Lizbon’un 200 km uzağındaki ormanlık alanda çıkan yangında en az 57 kişi hayatını kaybetti.

Polisin verdiği bilgiye göre yangın muhtemelen bir ağaca yıldırım çarpması sonucu çıktı. Ülke genelinde 300 askeri birlik destek için olay yerine sevk edilirken, hükümet yetkilileri yangında bazıları itfaiyeci olmak üzere en az 57 kişinin öldüğünü, 59 kişinin de yaralandığını açıkladı.

En az 18 kişinin Leiria bölgesinde, Figueiró dos Vinhos belediyesinden Castanheira de Pera’ya giden otoyolda araçlarının içinde alevlere yakalandığı belirtildi. Ağır yaralılar arasında dört itfaiyeci ve bir çocuk da bulunuyor.

Köylere de sıçrayan yangın hala kontrol alınamadı. Civar köyler tahliye edildi ancak bazı evler yangında zarar gördü. Hükümet yetkilileri söndürme çalışmalarının devam ettiğini ancak sıcak hava ve rüzgarın yangını söndürmeyi zorlaştırdığını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Twitter’dan yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) sivil koruma mekanizmasının yardım için devreye alındığını duyurdu.

My thoughts are with the victims in #Portugal. I commend the bravery of the firefighters.EU civil protection mechanism activated & will help

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) June 18, 2017