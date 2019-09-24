Portakal’dan FOX’u ‘yalan haber’le suçlayan Erdoğan’a: Soru sormaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “FOX TV’yi yalan medya olmaktan çıkarın. Bir defa dürüst olun” sözlerine FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal yanıt verdi: “Biz iktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz. Çünkü doğru haberleri veriyoruz.”

Erdoğan ABD seyahatine çıkarken, FOX muhabiri CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun tank palet fabrikasının satışıyla ilgili iddiaları hakkında bir soru sormuş, Erdoğan da Kılıçdaroğlu’nun ‘tüm hayatının yalan olduğunu’ söylerken, FOX TV’yi de yalan haber yapmakla suçlamıştı.

Reklam

FOX ana haber bülteninde Erdoğan’ın sözleri için, “Biz gazeteciyiz, işimiz soru sormak” diyen Portakal şöyle devam etti: “Soru sormaya devam edeceğiz. Sayın cumhurbaşkanı da yalan haber yapıyorsunuz demiş, hayır biz yalan haber yapmıyoruz. Kimse bize diyemez ‘yalan haber yapıyorsunuz’ diye. Sayın cumhurbaşkanı demiş ama yapmıyoruz. Doğru haber yapıyoruz.”





