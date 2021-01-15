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Yaramazlara biraz batar!

Porsuk Çayı’nda balık ölümleri: İnceleme için numune alındı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinden geçen Porsuk Çayı’nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Uzunburun Mahallesi’nde çok sayıda balığın telef olduğunu gören çevre halkı durumu yetkililere bildirdi.

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Bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve balıklardan numune aldı.

Mahalle Muhtarı Gökhan Bor, 10 gündür balık ölümlerinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Porsuk Çayı’nda senede birkaç kez böyle olayla karşılaşıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri numune alıp araştırdılar. Balıklar genellikle sudaki oksijen azlığından telef oluyor. Oksijen oranı yine düşmüş.”

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