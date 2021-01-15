Porsuk Çayı’nda balık ölümleri: İnceleme için numune alındı

Eskişehir’in Beylikova ilçesinden geçen Porsuk Çayı’nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.
AA’nın haberine göre Uzunburun Mahallesi’nde çok sayıda balığın telef olduğunu gören çevre halkı durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve balıklardan numune aldı.
Mahalle Muhtarı Gökhan Bor, 10 gündür balık ölümlerinin sürdüğünü belirterek şunları söyledi: “Porsuk Çayı’nda senede birkaç kez böyle olayla karşılaşıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri numune alıp araştırdılar. Balıklar genellikle sudaki oksijen azlığından telef oluyor. Oksijen oranı yine düşmüş.”