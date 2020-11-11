Popa languru: İnsanlık yeni keşfetti ama şimdiden nesli tükenme tehlikesi altında

Bilim insanları Asya ülkesi Myanmar’da yeni bir primat türü keşfetti. Ancak insanlık için yeni olan bu türün şimdiden nesli tükenme tehlikesi altında.

Fotoğraf: Fauna and Floral International

Keşfedilen yeni langur cinsi maymun türüne yaşadıkları Popa dağından yola çıkarak Popa languru adı verildi.

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Gözlerinin etrafındaki beyaz halkalar ve ağız çevresindeki beyazlık ile uzun kuyruğu gibi karakteristik özelliğe sahip Popa langurundan 200-250 civarında birey yaşadığı tahmin ediliyor.

Avlanma ve habitat kaybı nedeniyle Popa langurlarının kritik seviyede nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Flora and Fauna International ve German Primate Center’ın dahil olduğu araştırmada bölgeden toplanan numunelerle arşivlerle bulunanlar karşılatırıldı.

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Londra Doğal Tarih Müzesi’nde daha önce detaylı şekilde DNA analizi yapılmayan dışkı numunesinin de incelenmesi sonucu yeni türün varlığı keşfedildi.

Bilim insanları daha önce de Myanmar’da yeni bir tür olabileceği konusunda fikir yürütüyordu ancak yapılan bu genetik analizle yeni türün varlığı kanıtlanmış oldu.