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Yaramazlara biraz batar!

Pompidou Merkezi’ndeki esere ‘bıçaklı saldırı’

Bıçaklı bir saldırgan, Fransa’nın başkenti Paris’teki, Avrupa’nın en büyük çağdaş sanat koleksiyonuna sahip Pompidou Merkezi’nde sergilenen bir esere ‘saldırdı’.

Fotoğraf: Pompidou Merkezi

Fransız sanatçı Daniel Buren’ın 1967’de tamamladığı, Pompidou Merkezi tarafından 1986’da satın alınan ‘Peinture (Manifestation 3)’ adlı yapıtının saldırgan tarafından kesildiği açıklandı.

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81 yaşındaki sanatçı durumdan haberdar edilirken Müze yönetimi, kırmızı beyaz şeritlerin resmedildiği, ciddi derecede hasar gören eserin nasıl restore edileceği konusunda kafa yormaya başladıklarını duyurdu.

Merkezin çalışanlarından birinin saldırganı bıçakla tabloya doğru yöneldiğini görünce güvenliğe haber verdiği, etkisiz hale getirilen saldırganın akli dengesinin yerinde olup olmadığının anlaşılması için teste tabi tutulduğu açıklandı.

Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Geçen hafta da Pompidou Merkezi’nin önündeki trafik levhasında sergilenen, Britanyalı Banksy’nin mural’i çalınmıştı.

Banksy’nin Paris’teki eseri çalındı

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