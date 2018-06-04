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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık duyurdu: Menbiç için ‘yol haritası’ tamam

 

Dışişleri Bakanlığı, Menbiç planı için Türkiye ile ABD’nin anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter/@MevlutCavusoglu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

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Çavuşoğlu ve Pompeo, toplantı salonunun önünde el sıkışıp açıklama yapmadan içeri girdi. Görüşme bir saat sürdü.

AA’nın haberine göre görüşmede ABD ve YPG’lilerin bulunduğu Menbiç’e dair ‘yol haritası’ gündeme geldi. Ayrıca iki bakan, Fethullah Gülen’in iade sürecini de masaya yatırdı.

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Çavuşoğlu, görüşmenin ardından “Çok başarılı geçti, ilerleme olacak. Pompeo ile görüşme sonrası somut sonuç bekliyorum” diye konuştu.

Bakanlığın açıklamasında ise “Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde Menbiç’te yol haritası onaylandı” dendi.

Harekat sinyali verilmişti

Türkiye, YPG’nin Menbiç’ten çıkarılmasını istiyor. IŞİD’e karşı YPG’ye işbirliği yapan ABD ile Türkiye arasında bu konu uzun süredir çözüme kavuşturulmayı bekliyor.

Türkiye, YPG’lilerin buradan çıkarılmaması halinde harekat düzenlenebileceği sinyali veriyor.

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