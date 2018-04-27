Pompeo’yla görüşen Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç’ten çekilecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘yol haritasının uygulanması’ durumunda YPG’nin Menbiç’ten çekileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’yla bugün Belçika’nın başkenti Brüksel’de görüştü. İkilinin gündeminde Suriye, S-400 ve tutuklu Amerikalı rahip Andrew Brunson vardı.

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Çavuşoğlu, ABD’nin 2016’dan beri sözlerini tutmadığını, bunun için çalışma grupları kurduklarını belirterek Pompeo’yu kararlı gördüğünü, ABD’li bakanın “Bir an önce uygulama safhasına geçelim” dediğini söyledi.

Dışişleri bakanı, ‘Menbiç’in haricinde İdlib’de de terörist grupların olduğunu’ belirterek buradaki gruplara karşı ne yapmaları gerektiğini konuştuklarını, ‘teröristleri bahane eden rejimin bu bölgelere saldırmaması gerektiğini’ kaydetti.

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‘YPG çekilecek’

Çavuşoğlu, Menbiç konusunda şunları söyledi: “Yol haritası uygulanırsa askeri müdahaleye gerek kalmayacak. YPG Münbiç’ten çekilecek, buraları kimin yöneteceğine karar vereceğiz. Yol haritası uygulanırsa hiçbir sorun kalmaz. Esasen bu Suriye’nin geleceği için de önemli. Suriye’nin istikrar ve birliği anlamında da önemli bir adım. Aksi takdirde, Afrin ve Kuzey Irak’ta olduğu gibi bu teröristlere müdahale etmek zorundayız.”

‘Brunson’ın durumu siyasi değil’

Dışişleri bakanı, Türkiye’de terör suçlamasıyla tutuklu bulunan Brunson’ın durumunun siyasi değil hukuki olduğunu savundu.

“Suçlamaların ne olduğunu herkes görüyor. Türkiye’de rahipler, din adamları, patrikler, yani farklı dinlerden birçok din adamı, kendi dinlerine mensup kişilerle özgürce ibadetlerini yerine getiriyor” diyen Çavuşoğlu, yargılamanın yaptığı işle alakalı olmadığını dile getirdi.

Bakan, rahibin konsolosluk ve ailesine erişimi konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, “Böyle hukuki konularda birbirimizi tehdit etmeye gerek yok. Her anlaşamadığımız konuda böyle tehditvari açıklamalar olmaz. Bizim de karşı adımlarımız olur. Hiçbir taraf bundan karlı çıkmaz. Her konuyu samimi bir şekilde konuşmamız lazım” dedi.

‘Patriot neden almayalım?’

Çavuşoğlu, görüşmede, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzelerinin de gündeme geldiğini ifade etti: “Süreci anlattık. ‘Sizden almak istedik, mümkün olmadı’ dedik. Biz yaptırımla ilgili yasa çıkmadan önce bu süreci tamamladık. Bundan sonraki süreçte Patriot veya diğer hava savunma sistemleri, müttefiklerimizden engelsiz bir şekilde iyi teklif gelirse niye değerlendirmeyelim? ‘S-400 alırsan yaptırım uygularım…’ Bize işlemez. S-400’le ilgili süreç tamamlandı. Ama bizim daha da ihtiyacımız var hava savunma sistemine.”