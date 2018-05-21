Pompeo’ya göre ‘tarihteki en güçlü yaptırım’: ABD’den İran’a 12 maddelik liste

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD’nin, İran yönetimine ‘tarihteki en güçlü yaptırımlar’ uygulayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

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Pompeo ABD’nin İran’dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıkladı. Listede İran güçlerinin Suriye’den tamamen çekilmesi talebi de yer alıyor.

Yalnızca Washington’un İran politikalarında somut değişikler görmesi halinde yaptırımların kaldırılabileceğini belirten Pompeo, ayrıca ABD’nin İran’a eşi benzeri olmayan finansal baskı uygulayacağını ve 2015 İran nükleer anlaşmasını yeniden müzakere etmeyeceğini vurguladı.

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İran nükleer anlaşmasının hatalarından dolayı dünyayı riske attığını belirten Pompeo, ABD yaptırımlarının devreye girmesinin ardından İran’ın ekonomisini hayatta tutmak için çok uğraşacağını belirtti.

Pompeo İran’ın her türlü saldırganlığını önlemek için Pentagon ve bölgesel müttefiklerle yakın işbirliği içinde çalışacağını belirtti.