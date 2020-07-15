Pompeo’dan Türk Akımı katılımcılarına: Şimdi çıkın ya da riski göze alın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’dan gelen doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşıyan Türk Akımı projesiyle ilgili “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” dedi.
Pompeo basın toplantısında, Türk Akımı ve Rus doğalgazını Kuzey Avrupa ülkelerine taşıyan KuzeyAkım 2 projelerinde yer alan ülkelerle ilgili konuştu.
‘Sonuçları olur’
Rusya’ya fayda sağlayan kötü projelerde yer alındığını vurgulayan Pompeo, projelere destek veren katılımcıları uyardı.
Bir an önce projelerden çekilme çağrısında bulunan Pompeo, çekilmeyenler için “Sonuçları olur” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın en büyük enerji şirketlerinden Gazprom, 2017 yılında, ABD’nin yaptırımlarının ‘Türk Akımı’ ve ‘Kuzey Akım 2’ projeleri için risk kaynağı olduğunu bildirmişti.