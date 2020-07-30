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Pompeo: Türkiye’ye nasıl bir S-400 yaptırımı uygulanacağını değerlendiriyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle Türkiye’ye nasıl bir yaptırım uygulayacaklarını ‘hâlâ değerlendirdiklerini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ne ifade veren Pompeo, şu ifadeleri kullandı: “Türk hükümetinin S-400’leri satın almasına yanıt olarak dikkate değer adımlar attık. Nihai hedefimize ulaşmak için yaptırımların nasıl uygulanacağını değerlendirmeye devam ediyoruz.” 

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S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören tasarı geçen hafta ABD Temsiler Meclisi tarafından onaylanmıştı. Tasarının yasalaşması için Senato’dan geçip ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

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