Pompeo: Sincan’daki doğum kontrol uygulamaları durdurulsun

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin’in Sincan bölgesinde Uygur ve Kazaklara zorunlu kısırlık, kürtaj ve aile planlaması uyguladığının ortaya çıktığını belirterek, Çin Komünist Partisi’ne bu ‘dehşet verici uygulamaları’ sonlandırması çağrısında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Pompeo, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Dünya bugün Çin Komünist Partisi’nin Sincan bölgesindeki baskı kampanyasının bir parçası olarak Uygurlara ve diğer azınlıklara karşı zorunlu kısırlaştırma, zorunlu kürtaj ve zorla aile planlama uyguladığına dair rahatsız edici haberler aldı.”

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Alman Antropolog Adrian Zenz’in yayınladığı bilgilerin şok edici olduğunu ancak Çin hükümetinin on yıllardır devam eden ve insan hayatı ile onurunu hiçe sayan uygulamalarına benzerlik teşkil ettiğini vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti: “Çin Komünist Partisi’ne bu dehşet verici uygulaması derhal durdurması ve diğer uluslara ise bu insanlıktan çıkaran suistimalleri durdurma talebi konusunda ABD ile hareket etmeye çağırıyoruz.”

Zens’in 32 sayfalık raporu cumartesi günü ortaya çıkmış ve Çin’in Uygur ve Kazak Türklerine çeşitli doğum kontrolü yöntemleri uyguladığını ve buna uymayanları ‘eğitim kampı’ adı altındaki toplama kamplarına göndermekle tehdit ettiğini ortaya koymuştu.

Associated Press (AP) ajansının dünkü haberinde de Uygur Türklerinin yoğunlukla yaşadığı özerk bölgede, yerel hükümetin, son yıllarda bölgedeki Uygur ve Kazak kadınları doğum kontrol yöntemleri uygulamaya zorladığı, çok çocuk yapanlara para cezası kestiği ve kamplara göndermekle tehdit ettiği öne sürülmüştü.