Pompeo: Metin Topuz’a hapis cezası mesnetsiz; ilişkileri zedeledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin İstanbul başkonsolosluğu eski görevlisi Metin Topuz’a verilen hapis cezasını eleştirerek, kararın ‘derin bir rahatsızlık verdiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin uyuşturucuyla mücadeleden sorumlu güvenlik birimi DEA’da tercüman olarak görev yapan Topuz, yaklaşık 20 yıldır İstanbul ABD başkonsolosluğunda irtibat sorumlusu olarak çalışıyordu. Topuz, Eylül 2017’de gözaltına alındıktan sonra 4 Ekim 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

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Topuz’un ‘FETÖ üyeliği’nden yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmiş, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, ‘FETÖ üyeliği’, ‘örgütle irtibatta olmak’ ve ‘darbe girişiminde devleti yıkmaya teşebbüs’ gibi suçlamalar yöneltmişti.

Topuz’a dün ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçundan sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

‘Karar kaldırılmalı’

Pompeo, Topuz hakkındaki kararın ‘mesnetsiz’ olduğunu savunarak, Türk mahkemesinin kararının ‘hızlı şekilde kaldırılmasını beklediklerini’ dile getirdi.

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ABD dışişleri bakanı, böyle bir kararın ‘Türk kurumlarına duyulan güvenin altını oyduğunu ve ABD-Türkiye ilişkilerinde gerekli olan güven duygusunu da zedelediğini’ belirtti.