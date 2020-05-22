ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Libya’daki krizin askeri çözümü yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Libya’da son olarak Türkiye’nin de desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Trablus’u ele geçirmek için geçen yıl nisan ayında taarruz başlatan Halife Hafter’e bağlı Doğu Libya Güçleri’ne karşı ilerleyişini sürdürerek, Watiya hava üssünün kontrolünü ele geçirmişti.

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‘Siyasi yol haritası’

AA’nın haberine göre, UMH Başbakanı Feyiz es Serrac’la telefon görüşmesi yapan Pompeo, ABD yönetiminin Libya’daki insanların çektiği sıkıntıların sonlandırılması ve ülkede istikrarın sağlanması konusundaki arzusunu dile getirerek, şöyle konuştu: “Libya’daki krizin askeri çözümünün olmadığını ve tek çözümün Berlin Konferansı’nın sonuçlarına uygun şekilde siyasi bir yol haritasından geçtiğini.”

Serrac da ABD’nin Libya’da güvenlik ve istikrarı sağlama konusundaki arzusunu takdir ettiğini söyledi.

‘Mecbur edildiğimiz bir savaş’

UMH başbakanı şu ifadeleri kullandı: “Libya’daki hükümet, kendisine mecbur edilen bir savaşı veriyor. Hükümet, yüzbinlerce insanı yerinden eden, altyapıyı tahrip eden ve halkı öldüren bir saldırıyı püskürtüyor.”

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‘Trump-Macron: Tansiyon düşmeli’

Beyaz Saray’ın dünkü açıklamasında da, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’un Libya’da ‘artan dış müdehalelerin’ endişe verici olduğu ve ‘tansiyonun acilen düşürülmesi gerektiği’ konuları üzerinde uzlaştığı duyurulmuştu.