Pompeii’de tören arabası gün yüzüne çıkarıldı: Düğün ve geçitlerde kullanılıyormuş

Vezüv Yanardağı’nın MS 79 yılında patlaması sonucunda lavlar altında kalan İtalya’daki Pompeii antik kentindeki kazılarda bir tören arabası gün yüzüne çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Arkeologlar, arabanın kutlamalarda, geçitlerde ve düğünlerde kullanılmış olabileceğini söyledi.

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‘Sıradışı bir şey bulunduğunu’ belirten arkeologlar, Napoli kenti yakınlarındaki Pompeii’nin kuzeyindeki Civita Giuliana’daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulunan arabanın ağırlıkı olarak demirden yapıldığını, bronz süslemeleri olduğunu anlattı.

İlk olarak 7 Ocak’ta fark edilen tören arabasının iki hafta içinde bulunduğu yerden çıkarıldığı belirtirken üzerindeki çiçek, insan figürlerinin tahrip olmadan günümüze ulaştığını ifade etti.

Fotoğraf: BBC

Pompeii Arkeolojik Parkı Direktörü Massimo Osanna, “Antik dünyanın daha iyi anlaşılması için çok önemli bir keşif” dedi.

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İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini ise “Pompeii bizi şaşırtmaya, kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. 20 hektarlık alan kazılmaya devam edildikçe bu durum da sürecek” diye konuştu.