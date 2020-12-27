Pompei’deki fast food dükkanı ‘halka açılıyor’

Vezüv Yanardağı’nın MS 79 yılında patlaması sonucunda lavlar altında kalan İtalya’daki Pompei antik kentinde bulunan fast food dükkanı ‘halka açılıyor. ‘

Fotoğraf: Reuters

‘Termopolium’ (hazır yemek satan ticari kuruluş) olarak adlandırılan mekanın önümüzdeki yıl ziyarete açılacağı açıklandı.

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Küller altında kalan antik kentteki arkeolojik kazılarda 2019 yılında bulunan hazır yemek dükkanının duvarlarındaki resimler, ördek ve tavuk satıldığına işaret ediyor.

Arkeologlar, ayrıca, kazılarda buldukları toprak kaplarda salyangoz ve balık satıldığına dair izler de bulunduğunu söyledi.

Kazı alanının direktörü Massimo Ossana, şimdiye kadar 80’e yakın termopolium bulduklarını ancak 2019’da bulunanın sıradışı olduğunu belirterek, “İlk kez bütün halde bir termoplolium gün ışığına çıkarttık” dedi.

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Napoli kentine 23 kilometre uzaklıktaki Pompei antik kenti pandemi nedeniyle ziyaretçilere kapalı. Yetkililer bahar aylarında açabileceklerini umuyor. Antik kentin üçte biri hala keşfedilmeyi bekliyor.