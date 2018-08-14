Pompaya yansımayan benzin zamları: Dört ayda bütçeye maliyeti 2 milyar

Benzin ve motorinde özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanan tutar litre başına 90 kuruşa yaklaşırken, düzenleme bütçeye şu ana kadar 2 milyar liralık maliyet getirdi.

Bakanlar Kurulu, mayıs ayı ortasında benzin, motorin ve oto gazda, petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı artış yaşanması durumunda, bu mallara uygulanan özel tüketim vergisinin, yapılan artış kadar azaltılmasına karar vermişti.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatının bugünden itibaren 46 kuruş, motorinin ise 58 kuruş artırıldığını, ÖTV’den karşılanacak bu artışın pompa fiyatlarına yansımayacağını açıklamıştı.

Böylece benzinin litresine yeni sistemin devreye girdiği mayıs ayı ortasından bugüne 88 kuruş motorinin litresine 89 kuruş zam yapılmış oldu.

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Reuters’ın haberine göre, konu hakkında bilgi sahibi bir yetkili, “Bugüne kadar vergiden karşılanan tutarın maliyeti yaklaşık 2 milyar TL. Bugünkü zamla birlikte maliyette bir miktar artış olacak” dedi.

Bir başka yetkili ise uygulamanın yıllık maliyetinin 6.5 milyar lira olarak hesaplandığını söyledi.