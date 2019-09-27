Pompa fiyatına yansıyacak: Benzine 25 kuruş indirim

Benzine 25 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 26 kuruş indirim yapıldı.

Fotoğraf: DHA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasında, “27 Eylül tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 25 kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir” denildi.

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İkinci bir açıklamada, “27 Eylül tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” denildi.

Eşel mobil sistemi, ÖTV’nin azaltılması yoluyla yapıldığından bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor.

Geçen yıl sistemin başladığı mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.