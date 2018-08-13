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Yaramazlara biraz batar!

Pompa fiyatına yansımayacak: Benzine 46 kuruş zam

Benzinin litresine 46 kuruş, motorinin litresine 58 kuruş zam geldiği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından duyurdu.

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Benzine gelen zam pompa fiyatına yansımayacak. Daha önce yapılan düzenlemeyle benzindeki artış kadar vergiden düşülecek, böylece fiyat aynı kalacak.

 

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