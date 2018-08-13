Pompa fiyatına yansımayacak: Benzine 46 kuruş zam

Benzinin litresine 46 kuruş, motorinin litresine 58 kuruş zam geldiği bildirildi.
Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından duyurdu.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı;
14/08/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 46,
Motorinde 58 Kuruş/Litre
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
— Epgis (@trepgis) 13 Ağustos 2018
Benzine gelen zam pompa fiyatına yansımayacak. Daha önce yapılan düzenlemeyle benzindeki artış kadar vergiden düşülecek, böylece fiyat aynı kalacak.