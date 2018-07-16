Pompa fiyatına yansımayacak: Benzine 12 kuruş zam

Benzinin litresine 12 kuruş zam geldiği bildirildi.
Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından duyurdu.
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı;
17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 12 Kuruş/Litre
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
— Epgis (@trepgis) July 16, 2018
Benzine gelen zammın pompa fiyatına yansıması beklenmiyor. Zira yapılan bir düzenlemeyle benzindeki artış kadar vergiden düşülecek, böylece fiyat aynı kalacak.