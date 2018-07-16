Pompa fiyatına yansımayacak: Benzine 12 kuruş zam

Benzinin litresine 12 kuruş zam geldiği bildirildi.

Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından duyurdu.

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Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı; 17/07/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12 Kuruş/Litre Fiyat artışı gerçekleşmiş olup artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — Epgis (@trepgis) July 16, 2018

Benzine gelen zammın pompa fiyatına yansıması beklenmiyor. Zira yapılan bir düzenlemeyle benzindeki artış kadar vergiden düşülecek, böylece fiyat aynı kalacak.