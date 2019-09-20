Pompa fiyatına yansımadı: Motorine 15 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli 15 kuruş indirim yapılırken, eşel mobil sistemi ile değişim pompa fiyatlarına yansımayacak.

Fotoğraf: DHA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) Twitter’dan yaptığı açıklamada, “20 Eylül tarihinde geçerli olmak üzere motorinde 15 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır” dendi.

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Bu hafta motorinin litre fiyatına 12 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak toplam 34 kuruş, benzinde 35 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak toplam 36 kuruş zam yapılmıştı.