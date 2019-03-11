Polonya’da Türk üniversite öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, Polonya’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Gencin ailesi PKK’yı işaret eti.

Kocaman. (Fotoğraf: DHA)

Polonya’nın Wroclaw kentinde Erasmus yapan Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 2’nci sınıf öğrencisi Kocaman, geçen cumartesi günü bir arkadaşıyla AVM’ye gitti.

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Kocaman burada yemek yerken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı kesilen genç olay yerinde hayatını kaybetti. DHA, saldırganın Türk olduğunu ve çevredekilerin yardımıyla polis tarafından yakalandığını yazdı.

Kocaman’ın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Konya’ya götürülerek burada defnedileceği öğrenildi. Gencin dedesi Hüseyin Özgül ise torununun PKK sempatizanı bir kişi tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Ülkü Ocakları, Kocaman’ın ölümünün ardından Twitter hesaplarından bir açıklama yayınlanarak cinayeti PKK sempatizanlarının işlediğini öne sürdü.

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