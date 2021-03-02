Polonya’da Meryem Ana’nın gökkuşağı halesiyle resmedildiği poster davasında göstericilere beraat

Polonya’da üç kişi, Meryem Ana’yı başında gökkuşağı halesiyle resmeden posterlerle ilgili ‘dini duygulara hakaret’ten yargılandıkları davada beraat etti.

Fotoğraf: Reuters

Eylemciler söz konusu posteri hükümetin LGBTİ+ karşıtı politikalrına tepki olarak kullanmıştı.

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Üç kadın hakkında iki yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Eylemcilerden birinin kısa süre gözaltına alınmasının ardından protesto gösterileri düzenlenmişti.

Eylemcilerden Elzbieta Podlesna kimsenin toplumdan dışlanamayacağını belirterek cinsel yönelimin bir suç ya da günah olmadığını vurguladı.