Polonya’da halkın protestosu geri adım attırdı: ‘Yargıya müdahale’ yasasına veto

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Polonya’da hükümetin yargı üzerindeki nüfuzunu artıracak yasa teklifi, sekiz gündür süren kitlesel protestoların ardından cumhurbaşkanı tarafından veto edildi.

Yasa, parlamentoda çoğunluktaki partinin bundan böyle Ulusal Güvenlik Konseyi üyelerini de belirlemesini öngörüyordu. Hükümet, tek başına iktidara geldiği 2015 yılındaki genel seçimlerin hemen ardından Anayasa Mahkemesi’nin beş üyesinin tayinini feshetmişti.

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Polonya’da hükümet sık sık yargıya müdahaleyle gündeme geliyor.

Son yasa tasarısının ardından on binlerce polonyalı Varşova’daki Anayasa Mahkemesi’nin önüne giderek hükümeti protesto etti. ‘Özgür yargı’, ‘Özgürlük, eşitlik, demokrasi’ ve ‘Veto’ yazılı pankart ve dövizler taşıyan Polonyalıların protestosu sekiz gün boyunca sürdü.

Dün de düzenlenen kitlesel protestonun ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrezej Duda, yasa tasarısını veto edeceğini duyurdu.

Tasarıyı alt meclise göndereceğini söyleyen Duda, konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı. Muhalefet ise karardan memnun.