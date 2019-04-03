Polonya’da dünyanın en derin havuzu inşa ediliyor

Polonya’nın başkenti Varşova’ya 50 kilometre mesafedeki Mszczonow’da, bu yıl sonunda açılacak 45 metre derinliğindeki havuz dünyanın en derin havuzu olacak.

Fotoğraf: Flyspot.com/Deepspot

CNN International’daki habere göre dalgıçlar için ideal bir antrenman merkezi haline gelecek ‘Deepspot’ adlı havuz, 8 bin metreküp suyla doluyor. Bu 25 metrelik bir havuzun aldığından 27 kat fazla.

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Sualtı mağaraları içerecek havuzun bir özelliği de ıslanmak istemeyenlerin yine su altındaki tünel sayesinde derinliklerde gezip dalış yapanları izleyebilecek olması. Ayrıca havuz manzaralı konferans, spor salonları ve bir de otel inşa edilecek.

İnşaatı süren havuzun yapım aşamasında 1100 ton çelik kullanıldığını söyleyen tasarımcıları, “Havuz, başlangıç aşamasındaki dalgıçlar için de deneyimli olanlar için de elverişli olacak” dedi.

‘Deepspot’ açılınca İtalya’daki 40 metre derinliği olan Y-40 Deep Joyy adlı havuzun dünyanın en derin havuzu olma özelliğini elinden alacak.

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